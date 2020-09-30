Yaşlanmayı önlemenin yolları neler? Yaşlanmaya yol açan 3 durum ne? İşte detaylar...
İş yaşamı, baskı ve stres binlerce kişinin en temel problemi. Büyük sağlık problemlerinin en büyük sebebi olan bu durumlardan kurtulmak mümkün mü? Stresten nasıl uzak durulur? Yaşlanmayı önlemenin yolları nelerdir? Yaşlanmaya yol açan 3 durum ne? İşte detaylar...
Üniversite çağlarından başlayan gelecek telaşıyla devam eden stres, şehir, iş ve aile hayatındaki baskı birçok sağlık problemine yol açabilir. Bu sağlık problemleri ortaya çıktığında stres yükü de artmaya başlar. Stres yükünün daha da artması sonucunda daha büyük sağlık sorunları kapımızı çalabilir. Peki, stresten nasıl uzak durulur? Yaşlanmayı önlemenin yolları nelerdir? Yaşlanmaya yol açan 3 durum ne? İşte detaylar...
YAŞLANMAYA YOL AÇAN 3 DURUM NE?
Yaşlanmaya yol açan 3 temel durum bulunur. Bu durumlar genel yaşantımızı da kalitesiz bir hale getirebilir.
1. KÖTÜ BESLENME
Beslenme yaşamın en temel gereksinimlerinden biridir. Vücudun ve ruhun beslenmeyle doğru orantıda sağlıklı olduğu bir gerçek. Sağlıklı beslenmeyen vücut erken yaşlanmanın pençesinden kurtulamaz.
2. HAREKETSİZLİK
Yürüyüş yapmak, hareketli olmak hem beden hem ruh sağlığınız açısından oldukça önemlidir. Her gün boş saatlerinizde yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde yaşlanma evresini geciktirebilirsiniz.
3. SİGARA, ALKOL GİBİ ALIŞKANLIKLAR
Vücudunuzun en büyük düşmanları arasında sigara, alkol ve uyuşturucu gibi maddeler yer alır. Eğer bu alışkanlıklara sahipseniz ve bırakmıyorsanız ömrünüz tahmin ettiğinizden de kısa olabilir. Yaşlanmak istemiyorsanız ve daha sağlıklı uzun ömürlü biri olmak istiyorsanız bu alışkanlıklardan uzak durmalısınız.
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