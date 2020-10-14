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MasterChef 2020 tahinli pide nasıl yapılır? Tahinli pide tarifi ve malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2020 tahinli pide nasıl yapılır?
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Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 Giriş Tarihi: 14.10.2020

2020 son bölümde yarışmacılardan pide yapılması istendi. Programı takip eden izleyiciler arama motorları üzerinden nasıl yapılır öğrenmek istedi. MasterChef 2020 tahinli pide tarifi hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Peki, tahinli pide nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi nelerdir?

Sevilen yarışma programı 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan pide yapmasını istedi. Yarışmanın ardından tarifi merak edenler yoğun şekilde tahinli pide nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

TAHİNLİ PİDE TARİFİ

3 su bardağı un
1,5 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı su
2 adet yumurta
1 adet yaş maya
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı tahin
1 yemek kaşığı pekmez

TAHİNLİ PİDE NASIL YAPILIR?

Hamur elde edebilmek için 1 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, süt, tuz, sıvı yağ ve mayayı karıştırın. Unu azar azar ilave edin. En pürüzsüz hamuru hamur elde edene kadar yoğurun. Nemli örtü kullanın ve mayalanmasını bekleyin. Hamur hazır olduğunda avuç büyüklüğünde parçalar kopartın ardından yuvarlak olarak açın. Kenarlarını kıvırarak şekil verin. Hamuru fırın tepsisine alın. Öte yandan tahin, pekmez, 1 su bardağı kadar şeker ve yarım su bardağı suyu karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı hamurun orta kısmına dökün. Kenarlarına yumurta sarısı sürün, 180 derecelik fırında her yeri pişene kadar yaklaşık 20 dakika kadar pişirin.

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