14 Ekim 2020, Çarşamba

HABERLER

MasterChef 2020 Konya bıçak arası pide nasıl yapılır? Konya bıçak arası pide tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Konya bıçak arası pide nasıl yapılır?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 Giriş Tarihi: 14.10.2020

2020 son bölümde yarışmacılardan pide yapılması istendi. Programı takip eden izleyiciler arama motorları üzerinden bıçak arası pide nasıl yapılır öğrenmek istedi. MasterChef bıçak arası pide tarifi hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Peki, nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi nelerdir?

Sevilen yarışma programı 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan pide yapmasını istedi. Yarışmanın ardından bıçak arası pide tarifi merak edenler yoğun şekilde nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

KONYA BIÇAK ARASI PİDE TARİFİ

Hamuru için;

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

1 buçuk su bardağından az su

Üzeri için ;

Yarım kilo kuşbaşı et

Videoyu Oynat
2 domates

1 tane biber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 kaşık sıvı yağ

KONYA BIÇAK ARASI PİDE NASIL YAPILIR?

İlk olarak hamur mayalanmaya bırakılır. Hamur mayalanırken bir yandan üstünün harcı hazırlanır. Kasaptan alınan kuşbaşı etler küçük parçalar halinde doğranır, domates, biber ve baharat atılıp karıştırılır. Hamur mayalandıktan sonra küçük bezeler haline ayırılmalıdır. Ardından hamur ince bir şekilde açılır harç sürüp 200 derece ısıtılmış fırına yerleştirilir.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
MasterChef 2020 tahinli pide nasıl yapılır? MasterChef 2020 tahinli pide nasıl yapılır?
Bafra Pidesi nasıl yapılır? Bafra Pidesi nasıl yapılır?
Altın piyasasında bugün! Altın piyasasında bugün!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör