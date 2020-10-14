MasterChef 2020 Konya bıçak arası pide nasıl yapılır? Konya bıçak arası pide tarifi ve malzemeleri nelerdir?
MasterChef 2020 son bölümde yarışmacılardan pide yapılması istendi. Programı takip eden izleyiciler arama motorları üzerinden Konya bıçak arası pide nasıl yapılır öğrenmek istedi. MasterChef 2020 Konya bıçak arası pide tarifi hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Peki, Konya bıçak arası pide nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi nelerdir?
Sevilen yarışma programı MasterChef 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan pide yapmasını istedi. Yarışmanın ardından Konya bıçak arası pide tarifi merak edenler yoğun şekilde Konya bıçak arası pide nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...
KONYA BIÇAK ARASI PİDE TARİFİ
Hamuru için;
4 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket instant maya
1 buçuk su bardağından az su
Üzeri için ;
Yarım kilo kuşbaşı et
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2 domates
1 tane biber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
1 kaşık sıvı yağ
KONYA BIÇAK ARASI PİDE NASIL YAPILIR?
İlk olarak hamur mayalanmaya bırakılır. Hamur mayalanırken bir yandan üstünün harcı hazırlanır. Kasaptan alınan kuşbaşı etler küçük parçalar halinde doğranır, domates, biber ve baharat atılıp karıştırılır. Hamur mayalandıktan sonra küçük bezeler haline ayırılmalıdır. Ardından hamur ince bir şekilde açılır harç sürüp 200 derece ısıtılmış fırına yerleştirilir.
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