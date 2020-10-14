MasterChef 2020 Bafra Pidesi nasıl yapılır? Bafra Pidesi tarifi ve malzemeleri nelerdir?
MasterChef 2020 son bölümde yarışmacılardan pide yapılması istendi. Programı takip eden izleyiciler arama motorları üzerinden Bafra pidesi nasıl yapılır öğrenmek istedi. MasterChef 2020 Bafra pidesi tarifi hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Peki, Bafra pidesi nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi nelerdir?
Sevilen yarışma programı MasterChef 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan pide yapmasını istedi. Yarışmanın ardından Bafra pidesi tarifi merak edenler yoğun şekilde Bafra pidesi nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...
BAFRA PİDESİ MALZEMELERİ
3 su bardağı un
1 su bardağı su
1 çay kaşığı instant maya
1 çay kaşığı tuz
İç harcı için:
300 gram kıyma
1 adet kuru soğan
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için:
4 yemek kaşığı tereyağı
BAFRA PİDESİ NASIL YAPILIR?
Mayayı suya ekleyin. Biraz bekledikten sonra (Birkaç dakika kadar) una ekleyin. Tuz ekledikten sonra kıvam elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve en az 1 saat mayalanmasını bekleyin. Mayalanma işlemi esnasında soğanı doğrayın, kıymanızı kavurun. Kıymaya soğan, tuz ve karabiber ilavesi yapın. Mayalanan hamuru dörde bölüp bezeleri dıştan içe doğru katlayın. Hamuru yeniden unlayın ve 45 dakika kadar daha mayalanmasını bekleyin. Hamuru ince olacak şekilde açın. Ortasına kıymalı harcı yayıp hamurun iki kenarını ortada birleştirin ve parmaklarınızla bastırarak birleştirin. Birleştirdiğiniz pideyi biraz daha uzatın ve tepsiye alın. 230 derecede ayarlanmış fırına pideleri yerleştirin. Tereyağı sürdükten sonra servise hazır olacaktır.
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