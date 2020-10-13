Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Ekim tarihinde yapılan 114 bin 992 corona virüsü testinden 1.632'si pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti, 1.314 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Ekim tarihinde yapılan 114 bin 992 corona virüsü testinden 1.632'si pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti, 1.314 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 11 milyon 846 bin 342, toplam hasta sayısı 338 bin 779, toplam vefat sayısı 8 bin 957, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.9, ağır hasta sayısı 1.416 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 296 bin 972 olarak yer aldı.

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