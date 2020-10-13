13 Ekim 2020, Salı

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 13 Ekim)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 Giriş Tarihi: 13.10.2020

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 114 bin 992 corona virüsü testinden 1.632'si pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti, 1.314 hasta da iyileşti.

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 114 bin 992 corona virüsü testinden 1.632'si pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti, 1.314 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 11 milyon 846 bin 342, toplam hasta sayısı 338 bin 779, toplam vefat sayısı 8 bin 957, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.9, ağır hasta sayısı 1.416 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 296 bin 972 olarak yer aldı.

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