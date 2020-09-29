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Uyanış Büyük Selçuklu beğeni topladı! Uyanış: Büyük Selçuklu 2. yeni bölüm ne zaman? İlk bölümde neler oldu? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kimler?

Uyanış Büyük Selçuklu 2. yeni bölüm ne zaman?
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Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 Giriş Tarihi: 29.09.2020

Yeni dizi Uyanış Büyük Selçuklu, ilk bölümüyle izleyenlerden tam not aldı. Yeni dizi Uyanış Büyük Selçuklu 2. fragmanı da yayınlandı ve heyecan yarattı. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu 2. yeni bölüm ne zaman? İlk bölümde neler oldu? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kimler?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümüyle beğeni topladı. Dizinin ilk bölümündeki sahneler nefes kesti. Dizinin 2. fragmanında Sultan Melikşah, Nizamülmülk'ten oğlunu geri getirmesini istedi. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu 2. ne zaman? İlk bölümde neler oldu? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kimler?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 2. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Uyanış Büyük Selçuklu 2. yeni bölüm 5 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'da TRT'de yayınlanacak.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan hain suikast sonucu şehit olur. Oğlu Melikşah tahta geçer. Aynı gün Hatunu Başulu'yu da kaybeden Melikşah derinden sarsılır. Selçuklu hem içeride hem dışarıda savaş vermektedir. Babasının vefatı sonrası tahta geçen Melikşah'ın en büyük destekçisi Nizamımülk olur. Babasız büyüyen Sencer, Nizamımülk tarafından eğitilerek kahramana dönüşür ve Melikşah'ın fedaisi olur. Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiği güçle devlete hakim olmak istiyordur. Ancak Melikşah'ın annesi Seferiye, Gevher (Melikşah'ın oğlu Topar'ın annesi) ve Elçin'in saraya gelmesiyle dengeler değişecektir.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ekin Koç, , , Gürkan Uygun, , Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları arasında bulunuyor.

HANGİ OYUNCU HANGİ KARAKTERİ CANLANDIRIYOR?

Buğra Gülsoy- Sultan Melikşah

Ekin Koç- Sencer

Mehmet Özgür- Nizamülmülk

Hatice Şendil - Terke Hatun

Leyla Lydia Tuğutlu - Elçin Hatun

Sevda Erginci- Turna

Gürkan Uygun- Hasan Sabbah

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