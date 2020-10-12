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Masterchef yemekleri: Bottarga nedir? Bottarga (Kefal havyarı) nasıl yapılır?

Bottarga nedir?
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Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 Giriş Tarihi: 12.10.2020

Bottarga Akdeniz mutfağı yemeğidir. Bottarga yani kefal havyarı 'de yapıldı. Birçok kişi tarafından merak edilen bottarga, gündeme oturdu. Peki, bottarga fiyatı ne kadar? Bottarga nedir? İşte detaylar...

Bottarga (Kefal havyarı) hakkında bilgiler şu şekilde;

BOTTARGA (KEFAL HAVYARI) NEDİR?

Bottarga,gri kefal veya mavi yüzgeçli orkinosun ( bottarga di tonno ) tuzlanmış, iyileştirilmiş balık yumurtasıdır. Oldukça tuzlu olan bottarganın en bilinen hali Akdeniz çevresinde üretilir.

MALZEMELERİ

Dişi kefal balığı yumurtası

Tuz

Balmumu (dışı için)

NASIL YAPILIR?

Yumurtaların içerisinde olduğu kese çıkartılarak soğuk suda yıkanır ve yarım saat kadar tuza yatırılır. Ardından tekrar yıkayıp kurutulur. Kesenin içerisinde yer alan yumurtalar tuza bulanır. Bunu 3, 4 kez tekrarlamanız gerekmektedir.

Keseler 3 ila 4 gün arasında güneşte bekletilmelidir.

Keseler hazır olduktan sonra balmumuna daldırılır ve oluşan kabuğun donması beklenir. Balmumu kabuğu temizlenir ve dilimlenir.

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