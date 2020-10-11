Yemek tarifleri: Sarımsaklı köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi nelerdir?

Anadolu'nun farklı yörelerinde bulgur köftesi, fellah köftesi gibi isimlerle anılan sarımsaklı köfte son dönemlerde oldukça fazla araştırılan yemekler arasında yerini alıyor. Peki, Sarımsaklı köfte (Fellah köftesi) nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi nelerdir?

Sarımsaklı köfte tarifi için yapılması gerekenler şu şekilde;

MALZEME

1 kilogram bulgur

2 su bardağı un

1 su bardağı irmik

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı biber salçası

1 baş sarımsak

3 adet domates

Birkaç dal maydanoz

Pişirmek için:

Su

Tuz

Limon tuzu

SARIMSAKLI KÖFTE NASIL YAPILIR?

Bulgur ve irmiği ısıttıktan sonra yoğurun. Önceden kırılan yumurtaları karışıma ilave edin. Un ekledikten sonra karışıma ekleyip kıvam alana kadar yoğurun. Bulgurlu harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve ortalarına hafifçe bastırın. Tencerede suyu kaynatın ve içerisine tuz ile limon ekleyin. Köfteleri de ekleyip dağılmadan pişirin. Ardından sarımsağı ekleyin. Sarımsağı dövdükten sonra domatesleri rendeleyin. Tavada kızartılan yağ üzerine sarımsak, domates ve salça ekleyip kavurun. Sudan aldığınız köfteleri süzgeçte suları süzülecek kadar bekletin. Tabaklara servis ettiğiniz köftelerin üzerine domates sosunu bolca ekleyin.

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