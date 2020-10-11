11 Ekim 2020, Pazar

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Yemek tarifleri: Peynirli sıkma nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi nelerdir?

Peynirli sıkma nasıl yapılır?
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Giriş Tarihi: 11.10.2020

Pazar kahvaltılarında, kalabalık uzun sofralarda misafirlerinize hazırlayabileceğiniz yumuşacık bir lezzet olan birçok kişi tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Peynirli sıkma nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi nelerdir?

15 dakikada hazırlanan 10 dakikada pişirilen tarifi şu şekilde;

MALZEME

Hamuru için:
450 gramun
1 paketkabartma tozu
1 çay kaşığıtuz
250 ml.su(1+1/4 su bardağı)
İç Harcı İçin:
250 gramlor peyniri
1 adetkuru soğan( yemeklik doğranmış)
1/2 çay bardağısıvı yağ
1 çay kaşığıpul biber
1 çay kaşığıkarabiber
1 çay kaşığıtuz
Üzeri İçin:
3 kaşığıtereyağı

PEYNİRLİ SIKMA NASIL YAPILIR?

Sıkmanın hamurunu hazırlamak için malzemelerini bir kapta birleştirmelisiniz. Hamuru streç film ile kapatın 15 dakika dinlendirin. Bir tavada yarım çay bardağı yağ ile hazırlanan soğanları kavurun. Tuz, pul biber ve karabiberini de ekledikten sonra ocaktan alın. Dinlendirilen hamurdan 10 eşit parça çıkartın. Unlanmış tezgahta bezeleri kahvaltı açın. Isıttığınız tavaya açtığınız hamurlardan birini yerleştirin ancak çok fazla kabarmaması adına çatal yardımı ile delikler açın. Hamuru arkalı ve önlü pişirin. Pişirdiğiniz hamura sıcakken tereyağı sürün ve hazırladığınız harçtan koyup sıkı sıkı sarın ve servis edin.

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