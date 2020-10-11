Türk televizyonlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde sorulan bir soru sosyal medyada gündeme oturdu. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. "Tiyatroya da uyarlanan Ben Ruhi Bey Nasılım adlı şiir hangi İkinci Yeni şairine aittir?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Tiyatroya da uyarlanan Ben Ruhi Bey Nasılım adlı şiir hangi İkinci Yeni şairine aittir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim milyoner olmak ister'de sorulan "İkinci yeni şairi" sorusunun cevabı merak konusu oldu.

Tiyatroya da uyarlanan Ben Ruhi Bey Nasılım adlı şiir hangi İkinci Yeni şairine aittir?

A- Cemal Süreya

B- Turgut Uyar

C- Edip Cansever (CEVAP C)

D-Sezai Karakoç

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