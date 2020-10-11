11 Ekim 2020, Pazar

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Kim milyoner olmak ister: Tiyatroya da uyarlanan Ben Ruhi Bey Nasılım adlı şiir hangi İkinci Yeni şairine aittir?

Kim milyoner olmak ister'de gündeme oturan soru
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Giriş Tarihi: 11.10.2020

Türk televizyonlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde sorulan bir soru sosyal medyada gündeme oturdu. ’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. "Tiyatroya da uyarlanan Ben adlı şiir hangi şairine aittir?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Tiyatroya da uyarlanan Ben Ruhi Bey Nasılım adlı şiir hangi İkinci Yeni şairine aittir?

'nun sunduğu Kim milyoner olmak ister'de sorulan " şairi" sorusunun cevabı merak konusu oldu.

Tiyatroya da uyarlanan Ben adlı şiir hangi İkinci Yeni şairine aittir?

A-

B- Turgut Uyar

C- Edip Cansever (CEVAP C)

D-Sezai Karakoç

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