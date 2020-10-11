11 Ekim 2020, Pazar

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Yemek tarifleri: Yüksük çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi nelerdir?

Yüksük çorbası nasıl yapılır?
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Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 Giriş Tarihi: 11.10.2020

yemek sofralarında olmazsa olmazlarımızdan biridir. Yüksük çorbası da bu dönemde oldukça fazla araştırılan yemeklerden biridir. İsmini içerisinde bulunan mantıların hazırlanması için, hamuru küçük yuvarlaklar şeklinde kesmeye yarayan yüksükten almaktadır. Peki, Yüksük çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi nelerdir?

Yüksük çorbasının tarifi ve yapılışı şu şekilde;

MALZEMELER

2 yemek kaşığıdomates salçası
2 yemek kaşığıtereyağı
3,5 su bardağıdondurulmuş
2 su bardağıhaşlanmış nohut
6,5 su bardağıet suyu
3 çay kaşığıkuru nane
2 çay kaşığıtuz

YÜKSÜK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Çorbayı yapacağınız tencereye tereyağı ekleyin. Tereyağı eridikten sonra içerisine salçe ekleyerek kavurun. Üzerine et suyu ekleyin. Kaynamaya bırakın. Bu işlem gerçekleştikten sonra içerisine hazırlanan mantı ve haşlanan nohutları ekleyebilirsiniz. Ardından tuz ve naneyi ekleyip, mantılar yumuşayana dek yaklaşık 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.

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