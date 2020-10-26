26 Ekim 2020, Pazartesi

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 26 Ekim)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 Giriş Tarihi: 26.10.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 26 Ekim tarihinde yapılan 132 bin 913 corona virüsü testinden 2.198'i pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti, 1.618 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,''nu açıkladı. Tabloya göre 26 Ekim tarihinde yapılan 132 bin 913 corona virüsü testinden 2.198'si pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti, 1.618 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 13 milyon 350 bin 801, toplam hasta sayısı 363 bin 999, toplam iyileşen hasta sayısı 316 bin 8 toplam vefat sayısı ise 9 bin 874 olarak yer aldı.

"TEDBİRDEN DAHA GÜÇLÜ BİR SİLAHIMIZ YOK"

, hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım." ifadelerini kullandı.

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