08 Eylül 2020, Salı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! "Gece yarısından itibaren..."

Bakan Soylu açıkladı! Gece yarısından itibaren...
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Giriş Tarihi: 08.09.2020

İçişleri Bakanı , 81 ilde alınan yeni corona virüsü (Covid-19) önlemlerine dair genelgeyi açıkladı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Bu gece saat 00.00'dan itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik, hem de kasetten müzik olmayacak" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı , Türkiye genelinde alınan yeni corona virüsü önlemlerini açıkladı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini duyurdu.

Soylu, "Bu gece saat 00.00'dan itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik, hem de kasetten müzik olmayacak. Genelgeyi valiliklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlayacak." açıklamasında bulundu.

MESKENLER HARİÇ HER YERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği ek genelgede maske takma zorunluluğuyla ilgili de yeni kararlar dikkat çekti. Genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak.

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