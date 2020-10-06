Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 6 Ekim)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Ekim tarihinde yapılan 112 bin 421 corona virüsü testinden 1.511'i pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti, 1.229 hasta da iyileşti.
Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Ekim tarihinde yapılan 112 bin 421 corona virüsü testinden 1.511'i pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti, 1.229 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 11 milyon 44 bin 338, toplam hasta sayısı 327 bin 557, toplam vefat sayısı 8 bin 553, hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.2, ağır hasta sayısı 1.414 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 287 bin 599 olarak yer aldı.
"TEDBİRLERLE GALİP GELECEĞİZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin." ifadelerini kullandı.
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