2020 YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? 2. tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Geçtiğimiz günlerde üniversite tercih sonuçları açıklanmıştı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, 2020 YKS ek tercih kılavuzu ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, YKS ek tercihleri açıklandı mı? Ek tercihler ne zaman yapılacak, kılavuz yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda üniversite yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar, gözünü ek tercihe çevirdi. Peki, 2020 YKS ek yerleştirme ve tercih kılavuzu yayınlandı mı? Ek kontenjan için başvuru nasıl yapılır?

Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek tercihleri bekliyor. 2020 yılı içerisinde devlet üniversitelerinde lisans için ayrılan kontenjan sayısı 358.836 olarak açıklanırken YKS tercih sonuçlarına göre devlet üniversitelerine yerleşen aday sayısı 347.087 olarak açıklandı. Devlet üniversitelerinde 11.749 kontenjan ise boş kaldı.

Vakıf üniversitelerinde lisans bölümleri için belirlenen 87.908 kontenjanın 77.330 doldu. Lisans için vakıf üniversitelerinde ayrılan kontenjandan 10.578 kontenjan ise boş kaldı.

YKS için ek tercih başvurularının alınacağı tarih henüz açıklanmadı. 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında kayıtların alınmasının ardından, ek tercihlerin de eylül ayı içerisinde alınması bekleniyor. Tercih kılavuzu ise henüz yayınlanmadı.

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