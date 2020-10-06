06 Ekim 2020, Salı

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PlayStation Plus'tan sürpriz! Need for Speed Payback ve Vampyr oyunları ücretsiz oldu!

PlayStation Plus'tan sürpriz!
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Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 Giriş Tarihi: 06.10.2020

Plus'tan sürpriz bir hamle geldi. 319 TL değerindeki ve 284 TL değerindeki ücretsiz olarak sunuluyor.

Plus'tan oyunseverlere müjde! Ekim 2020 ayı için geçerli olan 2 muhteşem oyun 6 Ekim itibariyle indirmeye sunuldu. Ekim ayında Payback ve oyunları ücretsiz olacak. PlayStation Plus üyeliği olan kullanıcılar oyunu kütüphanelerine indirebilir.

PLAYSTATION PLUS ÜCRETSİZ OYUNLARI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Need for Speed Payback ve Vampyr 2 Kasım'a kadar indirilebilir olacak.

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