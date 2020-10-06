İşte FIFA 21'in ilk inceleme puanları! FIFA 21 nasıl bir oyun?

Dünyaca ünlü oyun dergileri ve internet siteleri, sevilen futbol simülasyon oyunu FIFA 21'i puanladı. Peki, FIFA 21 nasıl bir oyun? İşte detaylar...

EA Sports tarafından geliştirilen futbol simülasyon oyunu FIFA serisinin sonuncusu FIFA 21 bu yıl da satışa sunulacak. Kalkan ambargo sonrasında FIFA 21 inceleme puanları ortaya çıktı. İşte detaylar...

AusGamers - 8.5 / 10

COGconnected - 83 / 100

DualShockers - 6.5 / 10

Eurogamer Italy - 9 / 10

Everyeye.it - 7.3 / 10

Forbes - 8.3 / 10

Game Informer - 7.8 / 10

Gameblog.fr - 6 / 10

GameMAG - 7 / 10

Gamer.nl - 6 / 10

GameSpot - 8 / 10

GameStar - 80 / 100

Hobby Consolas - 78 / 100

IGN - 7.4 / 10

IGN Italia - 8.4 / 10

Jeuxvideo.com - 13 / 20

MondoXbox - 8.9 / 10

Multiplayer.it - 8.0 / 10

Power Unlimited - 50 / 100

Screen Rant - 3.5 / 5

Shacknews - 7 / 10

SomosXbox - 9.0 / 10

SpazioGames - 8.2 / 10

Stevivor - 7.5 / 10

Telegraph - 60 / 100

TrueGaming - 8.0 / 10

Vandal - 8.5 / 10

VGC - 80 / 100

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