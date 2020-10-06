06 Ekim 2020, Salı

HABERLER

İşte FIFA 21'in ilk inceleme puanları! FIFA 21 nasıl bir oyun?

İşte FIFA 21'in ilk inceleme puanları!
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.10.2020

Dünyaca ünlü oyun dergileri ve internet siteleri, sevilen simülasyon oyunu 21'i puanladı. Peki, FIFA 21 nasıl bir oyun? İşte detaylar...

EA Sports tarafından geliştirilen simülasyon oyunu serisinin sonuncusu FIFA 21 bu yıl da satışa sunulacak. Kalkan ambargo sonrasında FIFA 21 inceleme puanları ortaya çıktı. İşte detaylar...

AusGamers - 8.5 / 10
COGconnected - 83 / 100
DualShockers - 6.5 / 10
Eurogamer Italy - 9 / 10
Everyeye.it - 7.3 / 10
Forbes - 8.3 / 10
Game Informer - 7.8 / 10
Gameblog.fr - 6 / 10
GameMAG - 7 / 10
Gamer.nl - 6 / 10
GameSpot - 8 / 10
GameStar - 80 / 100
Hobby Consolas - 78 / 100
IGN - 7.4 / 10
IGN Italia - 8.4 / 10
Jeuxvideo.com - 13 / 20
MondoXbox - 8.9 / 10
Multiplayer.it - 8.0 / 10
Power Unlimited - 50 / 100
Screen Rant - 3.5 / 5
Shacknews - 7 / 10
SomosXbox - 9.0 / 10
SpazioGames - 8.2 / 10
Stevivor - 7.5 / 10
Telegraph - 60 / 100
TrueGaming - 8.0 / 10
Vandal - 8.5 / 10
VGC - 80 / 100

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
PlayStation Plus'tan sürpriz! PlayStation Plus'tan sürpriz!
İstanbul için dolu uyarısı:  Perşembe ve cuma gününe dikkat İstanbul için dolu uyarısı:  Perşembe ve cuma gününe dikkat
Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Yüz yüze eğitim nasıl olacak?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör