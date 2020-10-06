İşte FIFA 21'in ilk inceleme puanları! FIFA 21 nasıl bir oyun?
Dünyaca ünlü oyun dergileri ve internet siteleri, sevilen futbol simülasyon oyunu FIFA 21'i puanladı. Peki, FIFA 21 nasıl bir oyun? İşte detaylar...
EA Sports tarafından geliştirilen futbol simülasyon oyunu FIFA serisinin sonuncusu FIFA 21 bu yıl da satışa sunulacak. Kalkan ambargo sonrasında FIFA 21 inceleme puanları ortaya çıktı. İşte detaylar...
AusGamers - 8.5 / 10
COGconnected - 83 / 100
DualShockers - 6.5 / 10
Eurogamer Italy - 9 / 10
Everyeye.it - 7.3 / 10
Forbes - 8.3 / 10
Game Informer - 7.8 / 10
Gameblog.fr - 6 / 10
GameMAG - 7 / 10
Gamer.nl - 6 / 10
GameSpot - 8 / 10
GameStar - 80 / 100
Hobby Consolas - 78 / 100
IGN - 7.4 / 10
IGN Italia - 8.4 / 10
Jeuxvideo.com - 13 / 20
MondoXbox - 8.9 / 10
Multiplayer.it - 8.0 / 10
Power Unlimited - 50 / 100
Screen Rant - 3.5 / 5
Shacknews - 7 / 10
SomosXbox - 9.0 / 10
SpazioGames - 8.2 / 10
Stevivor - 7.5 / 10
Telegraph - 60 / 100
TrueGaming - 8.0 / 10
Vandal - 8.5 / 10
VGC - 80 / 100
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