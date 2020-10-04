04 Ekim 2020, Pazar

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı. Tabloya göre 4 Ekim tarihinde yapılan 104 bin 402 corona virüsü testinden 1.429'u pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti, 1.182 hasta da iyileşti.

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, hasta ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 4 Ekim Pazar günü hasta ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

4 Ekim Pazar günü 104 bin 402 test yapıldı. Bu testlerde 1.429 hastaya rastlandı. 57 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1182 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 10 milyon 806 bin 285, toplam hasta sayısı 324 bin 443, toplam vefat sayısı 8 bin 441, toplam ağır hasta sayısı 1475, hastalarda zatürre oranı %6.4, toplam iyileşen hasta sayısı 285 bin 050 oldu.

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