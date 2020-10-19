19 Ekim 2020, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 19 Ekim)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 Giriş Tarihi: 19.10.2020

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 116 bin 249 corona virüsü testinden 1.958'i pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti, 1.424 hasta da iyileşti.

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 116 bin 249 corona virüsü testinden 1.958'i pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti, 1.424 hasta da iyileşti

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 12 milyon 524 bin 561, toplam hasta sayısı 349 bin 519, toplam vefat sayısı 9 bin 371, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.6, ağır hasta sayısı 1.447 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 305 bin 427 olarak yer aldı.

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