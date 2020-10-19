Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Ekim tarihinde yapılan 116 bin 249 corona virüsü testinden 1.958'i pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti, 1.424 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Ekim tarihinde yapılan 116 bin 249 corona virüsü testinden 1.958'i pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti, 1.424 hasta da iyileşti

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 12 milyon 524 bin 561, toplam hasta sayısı 349 bin 519, toplam vefat sayısı 9 bin 371, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.6, ağır hasta sayısı 1.447 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 305 bin 427 olarak yer aldı.

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