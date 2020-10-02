02 Ekim 2020, Cuma
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YKS ek tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM'den kritik açıklama geldi! YKS ek tercih ve yerleştirme sorgulama...
YKS'de ilk tercihler sonunda yerleşemeyen binlerce aday için oldukça önemli bir durum olan YKS ek tercih ve yerleştirme sonuçları, arama motorlarında sıklıkla araştırılıyordu. ÖSYM'den kritik açıklama geldi. Peki, YKS ek tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Halis Aygün, 17-23 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim'de gerçekleştirilecek.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçları erişime açıldı.Adaylar sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
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