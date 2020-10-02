Geçtiğimiz yıllarda lise alan seçimleri 10. sınıflar için yapılırken, MEB tarafından yapılan düzenlemeyle işlemler 9. sınıfa alındı. Alan seçimlerini yapan öğrenciler sonuçları nereden öğreneceğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konu hakkında açıklama yaptı. Peki, Lise alan seçimi sonuçları nereden yayınlanacak? Lise alan seçimi sonuçları e-Okul'dan mı yayınlanacak?

Ortaokul Başarı Puanı ile tercih sıraları dikkate alınarak gerçekleştirilen lise alan seçimleri öğrenciler tarafından yapıldı ve 1 Ekim itibariyle tercih işlemleri tamamlandı. MEB'in açıklamasına göre sonuçlar 1 Ekim tarihi itibariyle duyurulacak. Peki, Lise alan seçimi sonuçları nereden yayınlanacak?

LİSE ALAN SEÇİMİ SONUÇLARI NASIL YAPILACAK?

Lise alan seçim sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler e-Okul bilgileri ile giriş yaparak sonuçları öğrenebilecek.

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