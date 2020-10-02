02 Ekim 2020, Cuma

HABERLER

Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 2 Ekim)

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.10.2020

Son dakika... , 'de 1.455 yeni vaka olduğunu açıkladı.

, 'de 1.455 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Kısır nasıl yapılır? Kısır nasıl yapılır?
Lise alan seçimi sonuçları nasıl yapılacak? Lise alan seçimi sonuçları nasıl yapılacak?
YKS ek tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS ek tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör