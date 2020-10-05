Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Ekim tarihinde yapılan 115 bin 632 corona virüsü testinden 1.603'ü pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti, 1.320 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Ekim tarihinde yapılan 115 bin 632 corona virüsü testinden 1.603'ü pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti, 1.320 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 10 milyon 931 bin 917, toplam hasta sayısı 326 bin 46, toplam vefat sayısı 8 bin 498, hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.2, ağır hasta sayısı 1.412 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 286 bin 370 olarak yer aldı.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ AZALMA EĞİLİMİNDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın." ifadelerini kullandı.

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