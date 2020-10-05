05 Ekim 2020, Pazartesi

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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 5 Ekim)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 5 Ekim tarihinde yapılan 115 bin 632 corona virüsü testinden 1.603'ü pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti, 1.320 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre 5 Ekim tarihinde yapılan 115 bin 632 corona virüsü testinden 1.603'ü pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti, 1.320 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 10 milyon 931 bin 917, toplam hasta sayısı 326 bin 46, toplam vefat sayısı 8 bin 498, hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.2, ağır hasta sayısı 1.412 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 286 bin 370 olarak yer aldı.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ AZALMA EĞİLİMİNDE"

, hesabından yaptığı açıklamada "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın." ifadelerini kullandı.

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