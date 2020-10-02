Pratik yemek tarifi: Kısır nasıl yapılır? Kısır yapında kullanılan malzemeler nelerdir?
Akşamüstü yapılan çay, kahve keyiflerinin vazgeçilmezi olan kısır yapılışı ve hazır olma süresi olarak oldukça pratik bir yemektir. Peki, kısır nasıl yapılır? Kısır yapında kullanılan malzemeler nelerdir? İşte detaylar...
Birçok kişinin büyük bir keyifle yediği sevilen yemeklerden biri olan kısır hakkında arama motorlarında birçok sorgu yapılıyor. Kısır, yapılışı ve hazır olma süresi bakımından oldukça pratik bir yemek ve bu sebeple akşamüstü çay ve kahve keyfi saatlerinde sıklıkla tercih edilmekte. Peki, Kısır nasıl yapılır? Kısır yapında kullanılan malzemeler nelerdir?
KISIR YAPINDA KULLANILAN MALZEMELER NELERDİR?
1,5 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
2 adet limon suyu
1/2 çay bardağı nar ekşisi
6 dal taze soğan
1/2 demet maydanoz
1/2 demet taze nane
KISIR NASIL YAPILIR?
2 su bardağı ince bulguru geniş bir kap içerisine alın. Üzerine 1,5 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Streç film ile üzerini kapatıp bugurların şişmesini bekleyin. Bulgurlar şiştikten için iyice karıştırın. Üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası ekleyin. Ardından, 1 çay bardağı zeytinyağını ekleyin. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 limonun suyu ve yarım çay bardağı nar ekşisini de ekleyin. Son olarak önceden hazırlanmış ve doğranmış olan 6 dal taze soğanı, yarım demet taze nane ve maydanozu da ekleyip karıştırın.
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