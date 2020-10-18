18 Ekim 2020, Pazar

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 18 Ekim)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 Giriş Tarihi: 18.10.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 101 bin 403 corona virüsü testinden 1.815'i pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti, 1.504 hasta da iyileşti.

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 101 bin 403 corona virüsü testinden 1.815'i pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti, 1.504 hasta da iyileşti

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 12 milyon 408 bin 312, toplam hasta sayısı 347 bin 493, toplam vefat sayısı 9 bin 296, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.9, ağır hasta sayısı 1.427 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 304 bin 3 olarak yer aldı.

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