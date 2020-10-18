Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Ekim tarihinde yapılan 101 bin 403 corona virüsü testinden 1.815'i pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti, 1.504 hasta da iyileşti

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 12 milyon 408 bin 312, toplam hasta sayısı 347 bin 493, toplam vefat sayısı 9 bin 296, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.9, ağır hasta sayısı 1.427 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 304 bin 3 olarak yer aldı.

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