Ramil Guliyev: Karabağ bizimdir Karabağ Azerbaycan'dır
Azerbaycan asıllı Türk atlet Ramil Guliyev, Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ hakkında açıklamalarda bulundu. Guliyev, 30 senedir Ermeni işgali altındaki topraklarını geri almanın hasretiyle yaşadıklarını belirterek, "Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Bir bedence iki can, yaşasın Türkiye-Azerbaycan" dedi.
Rusya'nın 2010 yılında kendileri adına yarışma teklifini reddeden ve Türkiye için yarışmak istediğini belirten Ramil Guliyev, 2 yıl bekleyerek ay-yıldızlı formayı giyme hakkını elde etti. 2013 yılında ilk defa milli formamızla piste çıkan, ardından da dünya ve Avrupa şampiyonluklarına ulaşan Guliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan toprağı Karabağ'ı işgali ve saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"KARABAĞ BİZİMDİR, KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR"
30 yaşındaki sporcu, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini oluşturan Karabağ'ın 30 yıldır Ermeni işgali altında olduğunu hatırlatarak, "Biz Azerbaycanlılar 30 senedir topraklarımızı geri almanın hasretiyle yaşamaktayız. Şimdi ise en tabii hakkımız olan meşru müdafaa hakkımızı kullanarak tecavüz altındaki topraklarımızı işgalden kurtarmaktayız. Bu mücadele hak mücadeledir, bu yol Hak yoludur. İnşallah bu yolun sonunda ülkemiz için zafer vardır. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Bir bedence iki can, yaşasın Türkiye-Azerbaycan" ifadelerini kullandı.
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