01 Ekim 2020, Perşembe

HABERLER

Azeri milli kick boksçu Bahram Rajabzadeh'ten Karabağ mesajı!

Azeri kick boksçudan Karabağ mesajı!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 Giriş Tarihi: 01.10.2020

Azerbaycan Kick Boks Milli Takım sporcusu ve dünya şampiyonu Bahram Rajabzadeh, Ermanistan'ın işgali altında olan Karabağ ile ilgili konuştu. Türk vatandaşlara da teşekkürlerini ileten Rajabzadeh, Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'dan derhal çekilmesi gerektiğini, ifade etti.

Dünya şampiyonu Bahram Rajabzadeh, dünyanın en iyi kick boksçularının mücadele ettiği organizasyon olan Glory'de ringe çıkacak. Azerbaycan 'nda mücadele eden 29 yaşındaki sporcu, corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen müsabakalara kendisi gibi dünya şampiyonu olan Türk eşi Nehir Rajabzadeh ile hazırlandı.

"KARABAĞ AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR"

Bir süredir ülkesinin başkenti Bakü'de bulunan Bahram Rajabzadeh, Ermenistan'ın Karabağ'ı işgaline sessiz kalmadı. Başarılı sporcu, verdiği mesajda, "Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal çekilmeli. Karabağ Azerbaycan toprağıdır, bunu bütün dünya bilsin. Türk kardeşlerimize de bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Karabağ Azerbaycan'ındır ve Azerbaycan'ın olacaktır" dedi.

Ramil Guliyev'den Karabağ mesajı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Ramil Guliyev'den Karabağ mesajı! Ramil Guliyev'den Karabağ mesajı!
Azerbaycanlı sporcu orduya katıldı! Azerbaycanlı sporcu orduya katıldı!
2020 ALES başvuruları başladı mı? 2020 ALES başvuruları başladı mı?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör