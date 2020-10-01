Azeri milli kick boksçu Bahram Rajabzadeh'ten Karabağ mesajı!
Azerbaycan Kick Boks Milli Takım sporcusu ve dünya şampiyonu Bahram Rajabzadeh, Ermanistan'ın işgali altında olan Karabağ ile ilgili konuştu. Türk vatandaşlara da teşekkürlerini ileten Rajabzadeh, Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'dan derhal çekilmesi gerektiğini, ifade etti.
Dünya şampiyonu Bahram Rajabzadeh, dünyanın en iyi kick boksçularının mücadele ettiği organizasyon olan Glory'de ringe çıkacak. Azerbaycan Milli Takımı'nda mücadele eden 29 yaşındaki sporcu, corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen müsabakalara kendisi gibi dünya şampiyonu olan Türk eşi Nehir Rajabzadeh ile hazırlandı.
"KARABAĞ AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR"
Bir süredir ülkesinin başkenti Bakü'de bulunan Bahram Rajabzadeh, Ermenistan'ın Karabağ'ı işgaline sessiz kalmadı. Başarılı sporcu, verdiği mesajda, "Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal çekilmeli. Karabağ Azerbaycan toprağıdır, bunu bütün dünya bilsin. Türk kardeşlerimize de bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Karabağ Azerbaycan'ındır ve Azerbaycan'ın olacaktır" dedi.
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