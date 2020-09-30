Bugün hava durumu nasıl? İstanbul 30 Eylül 2020 hava durumu...

Ülkeyi etkisi altına alan ve birçok ilde sağanak olarak yağan yağmurlar sonrası arama motorlarında 30 Eylül 2020 hava durumu araştırılıyor. Peki, yağmurlu hava devam edecek mi? Bugün hava yağmurlu mu? İstanbul'da hava durumu nasıl?

Yağışların; bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. İstanbul'da 29 Eylül tarihinde yağan sağanak ve dolu yağışının 30 Eylül tarihinde yağması beklenmiyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

MARMARA

BURSA 15°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 16°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 23°C

KOCAELİ 18°C, 24°C

EGE

AFYONKARAHİSAR 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

ADANA 24°C, 33°C

ANTALYA 24°C, 31°C

Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY 25°C, 30°C

Az bulutlu

ISPARTA 12°C, 24°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA 14°C, 22°C

ESKİŞEHİR 11°C, 23°C

KONYA 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu

NİĞDE 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU 10°C, 21°C

DÜZCE 15°C, 22°C

KASTAMONU 10°C, 21°C

ZONGULDAK 18°C, 21°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 16°C, 30°C

RİZE 20°C, 28°C

SAMSUN 21°C, 23°C

TRABZON 22°C, 27°C

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 7°C, 23°C

KARS 3°C, 22°C

MALATYA 6°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

VAN 9°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DİĞER