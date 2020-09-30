Bugün hava durumu nasıl? İstanbul 30 Eylül 2020 hava durumu...
Ülkeyi etkisi altına alan ve birçok ilde sağanak olarak yağan yağmurlar sonrası arama motorlarında 30 Eylül 2020 hava durumu araştırılıyor. Peki, yağmurlu hava devam edecek mi? Bugün hava yağmurlu mu? İstanbul'da hava durumu nasıl?
Yağışların; bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. İstanbul'da 29 Eylül tarihinde yağan sağanak ve dolu yağışının 30 Eylül tarihinde yağması beklenmiyor.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
MARMARA
BURSA 15°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 16°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 23°C
KOCAELİ 18°C, 24°C
EGE
AFYONKARAHİSAR 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA 24°C, 33°C
ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY 25°C, 30°C
Az bulutlu
ISPARTA 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA 14°C, 22°C
ESKİŞEHİR 11°C, 23°C
KONYA 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
NİĞDE 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU 10°C, 21°C
DÜZCE 15°C, 22°C
KASTAMONU 10°C, 21°C
ZONGULDAK 18°C, 21°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 16°C, 30°C
RİZE 20°C, 28°C
SAMSUN 21°C, 23°C
TRABZON 22°C, 27°C
DOĞU ANADOLU
ERZURUM 7°C, 23°C
KARS 3°C, 22°C
MALATYA 6°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
VAN 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama