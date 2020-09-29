30 Eylül 2020, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (29 Eylül koronavirüs tablosu)

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 29.09.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 114 bin 940 corona virüsü testinden 1.427'si pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti, 1.452 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 114 bin 940 corona virüsü testinden 1.412'si pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti, 1.422 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 10 milyon 268 bin 163, toplam vaka sayısı 317 bin 272, toplam vefat sayısı 8 bin 130, hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.5, ağır hasta sayısı 1.583 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 278 bin 504 olarak yer aldı.

"BAŞARININ DEVAMI VE SÜREKLİLİĞİ İÇİN MÜCADELEYE DESTEK VERİN"

, hesabından yaptığı açıklamada "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin." ifadelerini kullandı.

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