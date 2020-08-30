Bu yıl 94. kez düzenlenecek Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak. Koşu corona virüsü önlemleri kapsamında seyircisiz olarak yapılacak. Yarış öncesi merak edilen konular arasında koşunun saati ve yayınlanacağı kanal da yer aldı. Peki, 94. Gazi Koşusu ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. 94. kez yapılacak yarışa 14'ü erkek, 1'i dişi olmak üzere 3 yaşlı 15 safkan İngiliz tayı katılacak.Hayatları boyunca Gazi Koşusu'nda bir kez boy gösterebilen atların, 3 yaşını da doldurmuş olması gerekiyor.

94. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Koşu corona virüsü salgını önlemleri kapsamında ilk kez seyircisiz olarak yapılacak. 94. Gazi Koşusu 30 Ağustos tarihinde saat 17:15'te Veliefendi Hipodromunda koşulacak. Yarış A Spor'dan ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK VE SON KAZANANLAR!

1927 yılında gerçekleşen İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman adlı at jokeyi İhsan Atçı ile kazandı. Son yapılan koşuda Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu ve Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance adlı at birinci oldu. En iyi dereceyi ise 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot isimli safkan, 2.26.22'lik zamanıyla yaptı.

ÜST ÜSTE EN ÇOK KAZANAN AHMET ÇELİK

Bu senede yarışacak jokeylerden olan Ahmet Çelik, koşunun üst üste kazanma rekoruna sahip bulunuyor. Çelik, 89. Gazi Koşusu'nu 'Renk', 90. Gazi Koşusu'nu 'Graystorm' ve 91. Gazi Koşusu'nu 'Piano Sonata' ve 92. Gazi Koşusu'nu 'Hep Beraber' ve 93. Gazi Koşusu'nu 'The Last Romance' adlı safkan ile üst üste 5 kez kazandı. Gazi Koşusu'nda en fazla birinci olan jokey ise Mümin Çılgın oldu.

HALİS KARATAŞ 6 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Ünlü jokey Halis Karataş'ın ise 6 şampiyonluğu bulunuyor. Karataş, daha önce 'Bold Pilot' (1996), 'Popular Demand' (2005), 'Hızel Beyi' (2006), 'Anatoly' (2011), 'Matador Yaşar' (2012) ve 'Blaze to Win' (2014) isimli taylarla bu önemli yarışı kazanmıştı.

94. GAZİ KOŞUSU'NDA YARIŞACAK SAFKANLAR VE JOKEYLER ŞÖYLE:



1 - Call To Victory - Ahmet Çelik

2 - Coach - Ayhan Kurşun

3 - Çakalınoğlu - Sadettin Boyraz

4 - Dembe - Mertcan Çelik

5 - Full Throttle - Mehmet Kaya

6 - King Man Go - Gökhan Gökçe

7 - Kingsman - Hışman Çizik

8 - Lord Of Game - Gökhan Kocakaya

9 - Powerman - Özcan Yıldırım

10 - Premium Mover - Mustafa Çiçek

11 - Sozopol - Mehmet Akyavuz

12 - Upper Cut - Akın Sözen

13 - Vernazza - Halis Karataş

14 - Zabun - Tolga Yıldız

15 - Prior - Müslüm Çelik

GAZİ KOŞUSUNUN TARİHÇESİ NEDİR?

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

DİĞER