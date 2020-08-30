30 Ağustos 2020, Pazar

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94. Gazi Koşusu ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

94. Gazi Koşusu ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 Giriş Tarihi: 30.08.2020

Bu yıl 94. kez düzenlenecek Türk at yarışçılığının derbisi olan ’nda koşulacak. Koşu corona virüsü önlemleri kapsamında seyircisiz olarak yapılacak. Yarış öncesi merak edilen konular arasında koşunun saati ve yayınlanacağı kanal da yer aldı. Peki, 94. Gazi Koşusu ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Gazi adına 1927 yılından bu yana düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen 'nda gerçekleştirilecek. 94. kez yapılacak yarışa 14'ü erkek, 1'i dişi olmak üzere 3 yaşlı 15 safkan İngiliz tayı katılacak.Hayatları boyunca Gazi Koşusu'nda bir kez boy gösterebilen atların, 3 yaşını da doldurmuş olması gerekiyor.

94. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Koşu corona virüsü salgını önlemleri kapsamında ilk kez seyircisiz olarak yapılacak. 94. Gazi Koşusu 30 Ağustos tarihinde saat 17:15'te Veliefendi Hipodromunda koşulacak. Yarış A Spor'dan ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK VE SON KAZANANLAR!

1927 yılında gerçekleşen İlk Gazi Koşusu'nu 'in sahibi olduğu Neriman adlı at jokeyi İhsan Atçı ile kazandı. Son yapılan koşuda Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu ve 'in jokeyliğini yaptığı adlı at birinci oldu. En iyi dereceyi ise 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu isimli safkan, 2.26.22'lik zamanıyla yaptı.

ÜST ÜSTE EN ÇOK KAZANAN AHMET ÇELİK

Bu senede yarışacak jokeylerden olan Ahmet Çelik, koşunun üst üste kazanma rekoruna sahip bulunuyor. Çelik, 89. Gazi Koşusu'nu 'Renk', 90. Gazi Koşusu'nu 'Graystorm' ve 91. Gazi Koşusu'nu 'Piano Sonata' ve 92. Gazi Koşusu'nu 'Hep Beraber' ve 93. Gazi Koşusu'nu 'The Last Romance' adlı safkan ile üst üste 5 kez kazandı. Gazi Koşusu'nda en fazla birinci olan jokey ise Mümin Çılgın oldu.

HALİS KARATAŞ 6 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Ünlü jokey 'ın ise 6 şampiyonluğu bulunuyor. Karataş, daha önce 'Bold Pilot' (1996), 'Popular Demand' (2005), 'Hızel Beyi' (2006), 'Anatoly' (2011), 'Matador Yaşar' (2012) ve 'Blaze to Win' (2014) isimli taylarla bu önemli yarışı kazanmıştı.

94. GAZİ KOŞUSU'NDA YARIŞACAK SAFKANLAR VE JOKEYLER ŞÖYLE:


1 - Call To Victory - Ahmet Çelik
2 - Coach - Ayhan Kurşun
3 - Çakalınoğlu - Sadettin Boyraz
4 - Dembe - Mertcan Çelik
5 - Full Throttle - Mehmet Kaya
6 - King Man Go - Gökhan Gökçe
7 - Kingsman -
8 - Lord Of Game - Gökhan Kocakaya
9 - Powerman - Özcan Yıldırım
10 - Premium Mover - Mustafa Çiçek
11 - Sozopol - Mehmet Akyavuz
12 - Upper Cut - Akın Sözen
13 - Vernazza - Halis Karataş
14 - Zabun - Tolga Yıldız
15 - Prior - Müslüm Çelik

GAZİ KOŞUSUNUN TARİHÇESİ NEDİR?

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile birlikte izledi.

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