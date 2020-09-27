Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 27 Eylül tarihinde yapılan 101 bin 119 corona virüsü testinden 1.467'si pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti, 1.116 hasta da iyileşti.

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 27 Eylül Pazar günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

27 Eylül Pazar günü 101 bin 119 test yapıldı. Bu testlerde 1.467 vakaya rastlandı. 68 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1.116 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 10 milyon 37 bin 700, toplam vaka sayısı 314 bin 433, toplam vefat sayısı 7 bin 997, toplam ağır hasta sayısı 1.583, hastalarda zatürre oranı %6.5, toplam iyileşen hasta sayısı 275 bin 630 oldu.

DİĞER