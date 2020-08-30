Döviz yatırımcıları dolar, euro, sterlin hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 30 Ağustos döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 30Ağustos dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 30 Ağustos 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR? 30 AĞUSTOS

Dolar alış: 7,3327 TL Satış: 7,3345 TL

EURO NE KADAR? 30 AĞUSTOS

Euro alış: 8,6979 TL Satış: 8,7048 TL

POUND (STERLİN) NE KADAR? 30 AĞUSTOS

Pound alış: 9,7584 TL

Pound satış: 9,8075 TL

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