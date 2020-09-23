Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (23 Eylül)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Corona Virüsü Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Eylül tarihinde yapılan 112 bin 102 corona virüsü testinden 1.767'si pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti, 1.027 hasta da iyileşti.

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 23 Eylül Çarşamba günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

23 Eylül Çarşamba günü 112 bin 102 test yapıldı. Bu testlerde 1767 vakaya rastlandı. 72 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1027 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 9 milyon 608 bin 370, toplam vaka sayısı 308 bin 069, toplam vefat sayısı 7 bin 711, toplam ağır hasta sayısı 1561, hastalarda zatürre oranı %6.7, toplam iyileşen hasta sayısı 270 bin 723 oldu.



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