28 Ağustos 2020, Cuma

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İşte dövizde son durum! 28 Ağustos dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

İşte dövizde son durum!
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Giriş Tarihi: 28.08.2020

Binlerce yatırımcı fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 28 Ağustos dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 27 Ağustos 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR? 28 AĞUSTOS

Dolar alış: 7,3425 TL Satış: 7,3512 TL

EURO NE KADAR? 28 AĞUSTOS

Euro alış: 8,7131 TL Satış: 8,7271 TL

POUND (STERLİN) NE KADAR? 28 AĞUSTOS

Pound alış: 9,7344 TL

Pound satış: 9,7514 TL

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