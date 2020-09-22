Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (22 Eylül)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Eylül tarihinde yapılan 114.311 corona virüsü testinden 1.692'si pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti, 1.261 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Eylül tarihinde yapılan 114 bin 311 corona virüsü testinden 1.692'si pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti, 1.261 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 9 milyon 496 bin 268, toplam vaka sayısı 306 bin 302, toplam vefat sayısı 7 bin 639, hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.7, ağır hasta sayısı 1.522 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 269 bin 696 olarak yer aldı.

ZATÜRRE ORANINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ağır hasta sayımız 1.522'ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

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