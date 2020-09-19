19 Eylül 2020, Cumartesi

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

Sağlık Bakanlığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 97 bin 416 corona virüsü testinden 1.538'i pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti, 1.312 hasta da iyileşti.

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cumartesi günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

19 Eylül Cumartesi günü 97 bin 416 test yapıldı. Bu testlerde 1.538 vakaya rastlandı. 68 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1.312 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 9 milyon 173 bin 694, toplam vaka sayısı 301 bin 348, toplam vefat sayısı 7 bin 445, toplam ağır hasta sayısı 1.432, hastalarda zatürre oranı %7, toplam iyileşen hasta sayısı 266 bin 117 oldu.

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