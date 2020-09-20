Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Sağlık Bakanlığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Eylül tarihinde yapılan 95 bin 321 corona virüsü testinden 1.519'u pozitif çıktı, 61 kişi hayatını kaybetti, 1.116 hasta da iyileşti.

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 20 Eylül Pazar günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

20 Eylül Pazar günü 95 bin 321 test yapıldı. Bu testlerde 1.519 vakaya rastlandı. 61 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1.116 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 9 milyon 269 bin 15, toplam vaka sayısı 302 bin 867, toplam vefat sayısı 7 bin 506, toplam ağır hasta sayısı 1.456, hastalarda zatürre oranı %7, toplam iyileşen hasta sayısı 266 bin 117 oldu.

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