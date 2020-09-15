15 Eylül 2020, Salı

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 Giriş Tarihi: 15.09.2020

tarafından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Eylül tarihinde yapılan 110 bin 412 testinden 1.742'si pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti, 1.202 hasta da iyileşti.

Türkiye'de son dakika gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 15 Eylül Salı vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

15 Eylül Salı günü 1110 bin 412 corona virüsü testinden 1.742'si pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti, 1.202 hasta da iyileşti. Tabloya göre, toplam test sayısı 8 milyon 742 bin 535, toplam vaka sayısı 294 bin 620, toplam vefat sayısı 7 bin 186, toplam ağır hasta sayısı 1327, hastalarda zatürre oranı %7.1, toplam iyileşen hasta sayısı 260 bin 260 oldu.

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