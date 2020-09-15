Son dakika: İçişleri Bakanlığı yeni corona virüsü genelgesi yayınladı! İşte 81 ilde alınan yeni önlemler!

Son dakika corona virüsü haberi... İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine yeni corona virüsü genelgesi gönderildi. İşte 81 ilde alınan yeni önlemler ve detayları.

İçişleri Bakanlığı, 15 Mart 2020 tarihinden önce ruhsatı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan ve bu tarihten sonra ruhsatını kafe, restoran, lokanta olarak değiştirenlere yönelik denetimlerin yoğunlaştırılacağını ve bu denetimlerde, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin kapatılacağını açıkladı.



İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede, Covid-19 salgını kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan ve hâlihazırda kapalı olması gereken bazı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin belediye veya il özel idaresine başvurarak faaliyet konularını değiştirdikleri ya da mevcut ruhsatlarına talî faaliyet alanı işleterek eski faaliyetlerine devam ettiklerinin anlaşıldığı belirtildi. Genelgede, bu kapsamda; ana faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ana faaliyet konusunu değiştirerek kafe, restoran, lokanta olarak faaliyet göstermek istemeleri durumunda İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde eski ruhsatın iptal edilip yeniden ruhsatlandırma işlemi yapılması gerektiği belirtildi.



DENETİMLER YOĞUNLAŞTIRILACAK



Valiler ve kaymakamlar tarafından, 15 Mart tarihi itibariyle faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup belediye ve il özel idarelerine müracaat eden, bu tarihten sonraki eski ruhsatını iptal ederek yeniden ruhsat almak suretiyle ana faaliyet konusunu değiştiren ya da ruhsatına tali faaliyet konusu ekleyen iş yerlerinin listeleri belediyelerden ve il özel idarelerinden alınacak. Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup sonradan ilgili yerel yönetime müracaat ederek ana faaliyeti değiştiren iş yerlerine yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak. Bu denetimlerde faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler, ilgili genelgeler çerçevesinde derhal kapatılacak ve İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 3'ncü maddesi çerçevesinde ayrıca işlem yapılacak. Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına müsaade edilmeyecek.



Genelgede ayrıca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği ve mağduriyete neden olunmayacağı, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilerek, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

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