Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Eylül tarihinde yapılan 96 bin 97 corona virüsü testinden 1.527'si pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti, 1.102 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12-3 Eylül tarihinde yapılan 96 bin 97 corona virüsü testinden 1.527'si pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti, 1.102 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 8 milyon 519 bin 560, toplam vaka sayısı 291 bin 162, toplam vefat sayısı 7 bin 56, hastalardaki zatürre oranı yüzde 7.2, ağır hasta sayısı 1.267 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 258 bin 833 olarak yer aldı.

"TEDBİRDE BİRLİK OLALIM VİRÜSE FIRSAT VERMEYELİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "57 CAN kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. TEDBİRde BİRLİK olalım virüse fırsat vermeyelim." ifadelerine yer verdi.

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