13 Eylül 2020, Pazar

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

, sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Eylül tarihinde yapılan 96 bin 97 corona virüsü testinden 1.527'si pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti, 1.102 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12-3 Eylül tarihinde yapılan 96 bin 97 corona virüsü testinden 1.527'si pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti, 1.102 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 8 milyon 519 bin 560, toplam vaka sayısı 291 bin 162, toplam vefat sayısı 7 bin 56, hastalardaki zatürre oranı yüzde 7.2, ağır hasta sayısı 1.267 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 258 bin 833 olarak yer aldı.

"TEDBİRDE BİRLİK OLALIM VİRÜSE FIRSAT VERMEYELİM"

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "57 CAN kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. TEDBİRde BİRLİK olalım virüse fırsat vermeyelim." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
Arda Turan fırtınası! 'Fenerbahçe...' Arda Turan fırtınası! 'Fenerbahçe...'
Kadayıflı karides nasıl yapılır? Kadayıflı karides nasıl yapılır?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör