10 Eylül 2020, Perşembe

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel vaka sayısını açıklandı

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 Giriş Tarihi: 10.09.2020

, covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı.Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü MÜCADELE BİRLİKTE tedbirle mümkün." ifadelerini kullandı.

, güncel corona virüsü vaka sayısını sosyal medya hesabından duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 107 bin 702 Covid-19 testi yapıldı, 1512 kişiye hastalık tanısı konuldu, 58 vatandaşımız da hayatını kaybetti.

Koca açıklamasında, Koca açıklamasında, "Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü MÜCADELE BİRLİKTE tedbirle mümkün. " ifadelerini kullandı.


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