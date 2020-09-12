12 Eylül 2020, Cumartesi

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Eylül tarihinde yapılan 98 bin 326 corona virüsü testinden 1.509'u pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti, 1.207 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Eylül tarihinde yapılan 98 bin 326 corona virüsü testinden 1.509'u pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti, 1.207 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 8 milyon 423 bin 463, toplam vaka sayısı 289 bin 635, toplam vefat sayısı 6 bin 999, hastalardaki zatürre oranı yüzde 7.2, ağır hasta sayısı 1.241 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 257 bin 731 olarak yer aldı.

"VİRÜSÜ YENECEK GÜÇ BİRLİKTE MÜCADELEDİR"

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç BİRLİKte MÜCADELEdir." ifadelerini kullandı.

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