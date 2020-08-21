21 Ağustos 2020, Cuma

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Kapalıçarşı 2.5 ziynet kaç lira? (TL) 21 Ağustos Kapalıçarşı 2.5 ziynet fiyatı? İşte güncel Kapalıçarşı 2.5 ziynet fiyatı…

Kapalıçarşı 2.5 ziynet kaç lira?
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

Binlerce yatırımcı arama motorlarında 2.5 hakkında araştırma yapıyor. Yapılan sorgularda “Kapalıçarşı 2.5 ziynet kaç TL oldu? Merkez bankası Kapalıçarşı 2.5 ziynet kaç lira? Kapalıçarşı 2.5 ziynet ne kadar?” başlıkları araştırılıyor. İşte Kapalıçarşı 2.5 ziynet fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

2020 Çarşamba günü 2.5 fiyatları şu şekilde;

Kapalıçarşı 2.5 ziynet alış: 7,311,10

Kapalıçarşı 2.5 ziynet satış: 7,428,79

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