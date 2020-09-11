11 Eylül 2020, Cuma

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı açıklandı

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 Giriş Tarihi: 11.09.2020

, covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı.Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bugün 56 CAN sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak BİRLİKTE TEDBİRle mümkün." ifadelerini kullandı.

, güncel corona virüsü vaka sayısını sosyal medya hesabından duyurdu. 'de son 24 saatte 112 bin 213 Covid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu, 56 vatandaşımız da hayatını kaybetti.

Koca açıklamasında, Koca açıklamasında, "Bugün 56 CAN sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak BİRLİKTE TEDBİRle mümkün. " ifadelerini kullandı.

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