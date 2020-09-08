08 Eylül 2020, Salı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel vaka sayısını açıklandı

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 Giriş Tarihi: 08.09.2020

, covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı.Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bugün 110.000’den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel corona virüsü vaka sayısını sosyal medya hesabından duyurdu. 'de son 24 saatte 110 bin 565 Covid-19 testi yapıldı, 1761 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Koca açıklamasında, Koca açıklamasında, "Bugün 110.000'den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde." ifadelerini kullandı. ifadelerini kullandı.

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