Birçok altın yatırımcısının ve düğün sezonunun gelmesiyle birlikte takı alacakların merakla araştırdığı konulardan biride günlük altın fiyatları oldu. 19 Ağustos altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. 19 Ağustos gram altın ve 19 Ağustos çeyrek altın fiyatları en merak edilen altın türleri arasında yer aldı. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, alış ve satış fiyatları şu şekilde;

19 AĞUSTOS ATA ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.159,40

Satış: 3.247,30

19 AĞUSTOS CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 3.153,00

Satış: 3.201,00

19 AĞUSTOS GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 472,93

Satış: 473,03

19 AĞUSTOS YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.533,60

Satış: 1.568,70

19 AĞUSTOS ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 769,20

Satış: 785,60

19 AĞUSTOS TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.033,15

Satış: 3.093,29

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