Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kritik açıklamalarda bulundu. Corona virüsü salgını ve alınan önlemler hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kritik eğitim kararı hakkında alınan kararı duyurdu. Peki, okullar uzaktan eğitim ile mi devam edecek? Yüz yüze eğitim olacak mı?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kabinesiyle toplanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, virüs ve gelecek dönem eğitim süreci hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Peki, Okullar uzaktan eğitim ile mi devam edecek? Yüz yüze eğitim olacak mı?

OKULLAR UZAKTAN EĞİTİM İLE Mİ DEVAM EDECEK?

Başkan Erdoğan, "Birçok ülkenin destek paketi açıklamaları kağıt üzerinde kalırken, biz vatandaşımız için her şeyi yaptık. Salgının günden beri ilk, orta ve yüksek eğitim kademelerinde uzaktan eğitim sistemimizi en iyi şekilde idame ettik. Yeni dönemde salgın şartlarını da dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte yürüteceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle başlayarak okullarımızı eğitime açıyoruz. Bu uygulama illere göre değişiklik gösterebilir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Avrupa ülkelerinin bazıları salgının 2. dalgasıyla uğraşıyor. Türkiye oldukça iyi bir noktada bulunuyor. Mevcut durum ise bizim için kabul edilebilir durumda değil. Vatandaşlarımızdan kurallara sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyoruz. Her ilimizde ilave tedbirler alıyoruz. Kafe ve restoranlar çok daha sıkı bir şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacak. Kurallara uymayanlara kesilen cezalar tahsil edilecektir."

"Şeffaf bir şekilde yürüttüğümüz bu sürecin başarısı vatandaşlarımızın elindedir. Kullanılabilir bir tedavisi bulunamamış bir hastalıkla karşı karşıyayız. Her bireyin kendi tedbirini alması da gerekiyor. Teşhis ve tedavi imkanlarını genişletiyoruz. Sağlık çalışanlarını büyük bir özveri ile çalışıyor. 1 milyon 100 bin sağlık ordumuzun her bir mensubuna şükranlarımı sunuyorum."

"Asıl iş vatandaşlarımızda bitiyor. Kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, kurallara uymadığımız sürece ne açtığımız hastaneler ne de tedaviler virüsten koruyamaz. Herkesin sağlığı için seferlerlik ruhuyla her vatandaşımızı bu sürece destek vermeye davet ediyorum. Dünyanın geri kalanında bu salgın tamamen bitmeden bizim gerçek anlamda kendimizi güvende hissedemeyeceğimizi biliyoruz. Ülke ve millet olarak salgından korunma yöntemlerine uymalıyız."

"Salgın döneminde hizmetleri aksatmadık. 10 kapasiteli hastaneleri hizmete soktuk. Maskeden koruyucu elbiseye solununm cihazına, ilaçtan dezenfektana kadar yerli üretimden kullanıma soktuk. Vatandaşlarımızın testten ilaca ve yataklı tedaviye kadar ihtiyacını ücretsiz karşıladık. Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı ülkemize getirdi. Sağlık altyapımızın gücünü bir kez daha test ettik."

"Ekonomide teşviklerden, test merkezleri kurmaya kadar üretimin durmaması içi her türlü tedbiri aldık. Gelir seviyesi düşük vatandaşlarımız için çok sayıda programı hayata geçirdik. Biz Bize Yeteriz'de toplanan parayı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk."

"34 milyar liralık karşılıksız kaynak aktardık. Fesih ve nakdi destek süresini 2 ay daha uzattık. Ağustos sonu ile 2,3 milyon kişi için kısa çalışma ödeneğinin bulunulmaması, normal çalışmalara geçinildiğini gösteriyor. Normal çalışma sürecine geçenler için de sigorta pirim desteğine başladık."

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