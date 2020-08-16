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Oblivion filminin konusu ne? Kimler oynuyor?

Oblivion filminin konusu ne?
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Giriş Tarihi: 16.08.2020

Dünyaca ünlü yıldız oyuncu 'un sevilen filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Oblivion filminin konusu ne? Kimler oynuyor?

Dünyaca ünlü aktör 'un başrolünde yer aldığı filmibu akşam televizyonda yayınlanacak. Sinemaseverler film hakkında araştırma yapıyor. Özellikle filmin oyuncuları ve konusu merka konusu oldu.

OBLIVION FİLMİNİN KONUSU NE?

Askeri bir yönetim, Jack adında deneyimli bir askeri, insanoğlunun bir zamanlar 'Dünya' diye adlandırdığı terk edilmiş bir gezegene keşif için yollar. İnsanlığın büyük yok oluştan önce nasıl koşullarda yaşadığını araştırmakla, dahası yaşayan herhangi bir canlı olup olmadığını bulmakla görevlidir. İnsanlığın bir zamanlar yuvası olan Dünya gezegeni birtakım uzaylı canlılar tarafından işgal edilmiştir ve gezegende hala varlıklarını sürdürmektedirler. Jack tüm bunları araştırmakla görevliyken, karşısına hiç beklenmedik sürprizler çıkacaktır.

OBLIVION FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Tom Cruise, , , Andrea Riseborough, Nikolaj Coster-Waldau gibi dünyaca ünlü yıldızlar filmin kadrosunda yer alıyor.

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