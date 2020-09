Fahrettin Koca açıkladı! Maçlar seyircili oynanacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından corona virüsü ile ilgili son gelişmeler ve alınan yeni tedbirlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Koca, Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosunu da duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 17:00'de toplanan Corona virüsü Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından derlenenler;

Sizin karşınıza müjdeli haberlerle çıkmayı çok isterdik. vaka ve ölüm sayıları dünyada olduğu gibi ülkemizde de artıyor. Bundan böyle kontrollü sosyal hayatın başladığını söylemiştik. Bu dönem hayatımızın sağlığını garanti edecek şekilde olmalıydı.

Tatil yerlerinde, eğlence yerlerinde, törenlerde, çarşı-pazarlarda tedbirlere ne kadar uyulduğunu içimiz acıyarak izledik. Salgın artarak devame diyor. Virüs her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor. Her gün test sayımızı artıyoruz, açıklanan vaka sayısı düşmüyor. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı artıyor.

Hastanelerimizin yükü artıyor. Kesintisiz bir hizmet gerektiriyor. Kamuda esnek çalışmaya geçildiği, evden çalışmaların özendirildiği dönemde evine gidemeyenler var. Doktorundan hasta bakıcısına kadar sabır ve fedakarlık isteyenler farkındadır. Bunları da sorumsuzca davrananlara feda etmek zorunda değildir.

Şu ana kadar 29 bin 865 sağlık çalışanımız virüse yakalandı. 52 sağlık çalışanımızı yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettik. Tümüne Allah'tan rahmet diliyorum. Hala sağlık çalışanlarına şiddete uygulanması içimizi acıtıyor.

Unutulan her tedbir, takılmayan her maske bir değil onlarca can alıyor. Sağlıkçılarımızın beklentisi alkıştan öte hassasiyettir. Bu hassasiyet vatandaşlarımızın korunması için gerekli.

Orta Anadolu'da artış var. En fazla artış olan illerin başında Ankara bulunuyor. Hızlı müdahale ile sorunlar aşılırken, Diyarbakır'!da yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir. Mardin'de yüzde 61 aşağı çekmeyi başardık.

RİSKLİ ŞEHİRLER

İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri büyük risk taşıyan şehirler arasında.

Ülke olarak aldığımız kararlarda yol gösterici olduk.

HES Kodu uygulaması başarıyla devam ediyor.

Haziran ayından sonra filyasyon ekimizi artırarak 10 802'ye çıkarttık. Sorunlu illerde filyasyon ekipleri sayısı hızla artıyor. Konya'da 462, Erzurum'da 207 İzmir'de 350, Van'd a128 ekip sahada.

BAKAN KOCA VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Son 24 saatte yapılan test sayısı 107 bin 927 olurken, bin 596 yeni tanı konuldu. Bugün 45 kişi yaşamını yitirdi, 947 kişi ise iyileşti.

ŞU AN SOKAĞA ÇIKMA VE BENZERİ DURUM GÜNDEMİMİZDE YOK



Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Dolayısıyla bu anlamdaki tedbirleri Ankara'da daha yoğunlaştıran yaklaşım ve çaba içindeyiz. Bu anlamda birtakım tedbirler alınmaya başlandı. Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, belli bir yaş üzerinde, 60 yaz üzeri kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi Ankara özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı. Şu an sokağa çıkma ve benzeri durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum noktasında herkesin gayret ve çaba içerisinde olmasını sağlamak.

MAÇLAR SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?



İlk yarının seyircisiz olması için tavsiye kararı var.

