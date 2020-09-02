02 Eylül 2020, Çarşamba

HABERLER

Fahrettin Koca açıkladı! Maçlar seyircili oynanacak mı?

Bakan Koca açıkladı! Maçlar seyircili oynanacak mı?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 Giriş Tarihi: 02.09.2020

, toplantısının ardından corona virüsü ile ilgili son gelişmeler ve alınan yeni tedbirlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Koca, Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosunu da duyurdu.

saat 17:00'de toplanan Corona virüsü toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından derlenenler;

Sizin karşınıza müjdeli haberlerle çıkmayı çok isterdik. vaka ve ölüm sayıları dünyada olduğu gibi ülkemizde de artıyor. Bundan böyle kontrollü sosyal hayatın başladığını söylemiştik. Bu dönem hayatımızın sağlığını garanti edecek şekilde olmalıydı.

Tatil yerlerinde, eğlence yerlerinde, törenlerde, çarşı-pazarlarda tedbirlere ne kadar uyulduğunu içimiz acıyarak izledik. Salgın artarak devame diyor. Virüs her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor. Her gün test sayımızı artıyoruz, açıklanan vaka sayısı düşmüyor. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı artıyor.

Hastanelerimizin yükü artıyor. Kesintisiz bir hizmet gerektiriyor. Kamuda esnek çalışmaya geçildiği, evden çalışmaların özendirildiği dönemde evine gidemeyenler var. Doktorundan hasta bakıcısına kadar sabır ve fedakarlık isteyenler farkındadır. Bunları da sorumsuzca davrananlara feda etmek zorunda değildir.

Şu ana kadar 29 bin 865 sağlık çalışanımız virüse yakalandı. 52 sağlık çalışanımızı yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettik. Tümüne Allah'tan rahmet diliyorum. Hala sağlık çalışanlarına şiddete uygulanması içimizi acıtıyor.

Unutulan her tedbir, takılmayan her maske bir değil onlarca can alıyor. Sağlıkçılarımızın beklentisi alkıştan öte hassasiyettir. Bu hassasiyet vatandaşlarımızın korunması için gerekli.

Orta Anadolu'da artış var. En fazla artış olan illerin başında Ankara bulunuyor. Hızlı müdahale ile sorunlar aşılırken, Diyarbakır'!da yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir. Mardin'de yüzde 61 aşağı çekmeyi başardık.

RİSKLİ ŞEHİRLER

İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri büyük risk taşıyan şehirler arasında.

Ülke olarak aldığımız kararlarda yol gösterici olduk.

HES Kodu uygulaması başarıyla devam ediyor.

Haziran ayından sonra filyasyon ekimizi artırarak 10 802'ye çıkarttık. Sorunlu illerde filyasyon ekipleri sayısı hızla artıyor. Konya'da 462, Erzurum'da 207 İzmir'de 350, Van'd a128 ekip sahada.

BAKAN KOCA VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Son 24 saatte yapılan test sayısı 107 bin 927 olurken, bin 596 yeni tanı konuldu. Bugün 45 kişi yaşamını yitirdi, 947 kişi ise iyileşti.

AHaber CANLI YAYIN

ŞU AN SOKAĞA ÇIKMA VE BENZERİ DURUM GÜNDEMİMİZDE YOK

Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Dolayısıyla bu anlamdaki tedbirleri Ankara'da daha yoğunlaştıran yaklaşım ve çaba içindeyiz. Bu anlamda birtakım tedbirler alınmaya başlandı. Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, belli bir yaş üzerinde, 60 yaz üzeri kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi Ankara özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı. Şu an sokağa çıkma ve benzeri durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum noktasında herkesin gayret ve çaba içerisinde olmasını sağlamak.

MAÇLAR SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?

İlk yarının seyircisiz olması için tavsiye kararı var.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı! Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı!
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör