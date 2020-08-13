13 Ağustos 2020, Perşembe

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A Total War Saga: TROY Epic Games tarafından ücretsiz yayınlandı!

Oyunseverlere müjde! Total War Saga: TROY ücretsiz
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 Giriş Tarihi: 13.08.2020

SEGA'nın yeni oyunu A : TROY, üzerinden ücretsiz yayınlandı. Peki, A nasıl indirilir? A Total War Saga: TROY sistem gereksinimleri ne? Ne kadar süreyle ücretsiz?

Son dönemlerde ses getiren kampanyalara imza atarak oyunseverlerin gönlünde taht kuran , oyunseverlere bir sürpriz daha yaptı. Tam 250 TL değerindeki : TROY ücretsiz olarak sunuluyor.

A TOTAL WAR SAGA: TROY NASIL İNDİRİLİR?

oyununu indirmek isteyenler Epic Games'in uygulamasını indirip, üye olduktan sonra tek tıkla oyunu indirebilecekler.

A TOTAL WAR SAGA: TROY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NE?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi :Windows 7 / 8.1 / 10 64 Bit
İşlemci (Intel): Intel Core 2 Duo 3.0 GHz / Intel i7 8550U 1.80GHz
Bellek: 4GB RAM
Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon HD 5770 1 GB
Ekran Kartı (Nvidia): GTX 460 1GB
Ekran Kartı (Intel): Intel UHD Graphics 620
DirectX: 11
Depolama: 26GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 / 8.1 / 10 64 Bit
İşlemci (AMD): Ryzen 5 2600X
İşlemci (Intel): Intel i5-6600
Bellek: 8GB RAM
Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon R9 270X 2 GB
Ekran Kartı (Nvidia): Nvidia GTX 970
DirectX: 11
Depolama: 26GB

A TOTAL WAR SAGA: TROY NE KADAR SÜRE ÜCRETSİZ?

Epic Games, Total War Saga: Troy oyununu 24 saat ücretsiz sunacak.

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