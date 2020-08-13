A Total War Saga: TROY Epic Games tarafından ücretsiz yayınlandı!

SEGA'nın yeni oyunu A Total War Saga: TROY, Epic Games üzerinden ücretsiz yayınlandı. Peki, A Total War Saga: TROY nasıl indirilir? A Total War Saga: TROY sistem gereksinimleri ne? Ne kadar süreyle ücretsiz?

Son dönemlerde ses getiren kampanyalara imza atarak oyunseverlerin gönlünde taht kuran Epic Games, oyunseverlere bir sürpriz daha yaptı. Tam 250 TL değerindeki Total War Saga: TROY ücretsiz olarak sunuluyor.

A TOTAL WAR SAGA: TROY NASIL İNDİRİLİR?

Total War Saga: TROY oyununu indirmek isteyenler Epic Games'in uygulamasını indirip, üye olduktan sonra tek tıkla oyunu indirebilecekler.

A TOTAL WAR SAGA: TROY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NE?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi :Windows 7 / 8.1 / 10 64 Bit

İşlemci (Intel): Intel Core 2 Duo 3.0 GHz / Intel i7 8550U 1.80GHz

Bellek: 4GB RAM

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon HD 5770 1 GB

Ekran Kartı (Nvidia): GTX 460 1GB

Ekran Kartı (Intel): Intel UHD Graphics 620

DirectX: 11

Depolama: 26GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 / 8.1 / 10 64 Bit

İşlemci (AMD): Ryzen 5 2600X

İşlemci (Intel): Intel i5-6600

Bellek: 8GB RAM

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon R9 270X 2 GB

Ekran Kartı (Nvidia): Nvidia GTX 970

DirectX: 11

Depolama: 26GB

A TOTAL WAR SAGA: TROY NE KADAR SÜRE ÜCRETSİZ?

Epic Games, Total War Saga: Troy oyununu 24 saat ücretsiz sunacak.

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