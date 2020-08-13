A Total War Saga: TROY Epic Games tarafından ücretsiz yayınlandı!
SEGA'nın yeni oyunu A Total War Saga: TROY, Epic Games üzerinden ücretsiz yayınlandı. Peki, A Total War Saga: TROY nasıl indirilir? A Total War Saga: TROY sistem gereksinimleri ne? Ne kadar süreyle ücretsiz?
Son dönemlerde ses getiren kampanyalara imza atarak oyunseverlerin gönlünde taht kuran Epic Games, oyunseverlere bir sürpriz daha yaptı. Tam 250 TL değerindeki Total War Saga: TROY ücretsiz olarak sunuluyor.
A TOTAL WAR SAGA: TROY NASIL İNDİRİLİR?
Total War Saga: TROY oyununu indirmek isteyenler Epic Games'in uygulamasını indirip, üye olduktan sonra tek tıkla oyunu indirebilecekler.
A TOTAL WAR SAGA: TROY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NE?
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi :Windows 7 / 8.1 / 10 64 Bit
İşlemci (Intel): Intel Core 2 Duo 3.0 GHz / Intel i7 8550U 1.80GHz
Bellek: 4GB RAM
Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon HD 5770 1 GB
Ekran Kartı (Nvidia): GTX 460 1GB
Ekran Kartı (Intel): Intel UHD Graphics 620
DirectX: 11
Depolama: 26GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi : Windows 7 / 8.1 / 10 64 Bit
İşlemci (AMD): Ryzen 5 2600X
İşlemci (Intel): Intel i5-6600
Bellek: 8GB RAM
Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon R9 270X 2 GB
Ekran Kartı (Nvidia): Nvidia GTX 970
DirectX: 11
Depolama: 26GB
A TOTAL WAR SAGA: TROY NE KADAR SÜRE ÜCRETSİZ?
Epic Games, Total War Saga: Troy oyununu 24 saat ücretsiz sunacak.
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